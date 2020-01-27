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Erman Toroğlu Ali Koç'u bombaladı

Yorumcu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine tepki gösteren Fenerbahçe Kulübünü eleştirirken Ali Koç'a da sert sözlerle yüklendi.

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının erteleme kararından sonra Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya Trabzonspor kulübü yanıt verdi. Gündemde şu anda en çok konuşulan bu konuyla ilgili olarak A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe yönetimine çok sert tepki gösterdi. 

''Kına yakar mısınız bir yerinize''
Erman Toroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Artçılar devam ediyor. Maç başladı, 15.00 kişi öldü, kına yakar mısınız bir yerinize. Değer mi bu yaptıklarınıza? İnsan sağlığından daha önemliyse Fenerbahçe şampiyonluğu kupayı versinler. Herkes dışarıda yatıyor, ayıptır ya! Al kupayı git, yazıklar olsun!"

''Utanmaz bunlar yalı çocukları''
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı oynanacak. Trabzon'da ortalığı gerip, yangın yerine çevirip oradan 3 puanla ayrılmak istiyorlar. Bu kadar küçük düşünüyorlar. İşi gerip, seyirciyi sahaya sürükleyip Trabzonspor'un ceza almasını istiyorlar. Yapılan oyun. Utanmaz bunlar! Bunlar hep aynı kafa idareci. Biz bunlardan vizyon bekledik. Yalı çocukları ya.

''Demek ki bunlar için insan sağlığı önemli değil''
Geçmişten gelen bazı şeyler var. Onları körüklüyorlar. Demek ki bunlar için insan sağlığı önemli değil. Değer mi bu kadar? Al tarafı 3 puan ya! Orada enkaz altında bekleyen insanlar var hala." 

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