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Fatih Terim: “Önemli bir üç puan aldık”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahada gerek oyun olarak, gerekse mücadele olarak istenileni tamamıyla veren bir Galatasaray olduğunu söyleyerek önemli bir üç puan aldıklarını belirtti.

Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor’u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkinci yarı daha iyi bir Galatasaray planladıklarını her zaman söylediklerini söyleyen Teknik Direktör Fatih Terim, “Bugün gerek oyun olarak, gerek mücadele olarak, gerekse istek ve arzu olarak sahada istenileni tamamıyla yapan bir Galatasaray vardı. Bu oyundan dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Önemli bir üç puan. Konyaspor’u Konya’da yenmek çok kolay değildir” dedi.

Elazığ ve çevre illerde yaşanan deprem hakkında konuşan Teknik Direktör Terim, “Maalesef Elazığ ve çevre illerdeki deprem faciasının kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Kurtarılmayı bekleyenlerin inşallah kurtarılmasını temenni ediyorum. Allah bir daha göstermesin. Yarında AFAD ile konuşarak yapabileceğimiz ne varsa, hangi yardım varsa oyuncularımla beraber onu konuşmayı, yapacağımız yardımları organize etmeyi planlıyorum” şeklinde konuştu.

“Ben gerekli cevabı attığımız mesajla verdim”

Bir gazetecinin Mustafa Cengiz’in açıklamaları ve Fatih Terim’in sosyal medyada attığı mesajın sorulmasının üzerine Terim, “50 seneye yakındır Galatasaray’a emek veren, 50 seneye aşkındır da Galatasaray’a gönül veren birisinin Galatasaraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla cuma günü saat 19.05’de ben gerekli cevabı attığımız mesajla verdim. Benim için konu orada kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

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