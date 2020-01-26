Yüsra bebeğin kurtuluşunda yürek yakan gerçek
Deprem bölgesi Elazığ'dan 24 saat sonra mucize haberi geldi. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından yükselen kadın çığlığını duyan ekipler harekete geçti. 24 saat sonunda enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız, sağ çıkarıldı. Annesi Ayşe Yıldız ise 4 saat sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne ile kızı tedavi altına alındı. Yüsra'nın kardeşi ve babası ise kurtarılamadı.
ELAZIĞ'daki 6.8'lik depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız, 24 saat sonra kurtarıldı.
Yüsra'yı kurtaran ekipte yer alan itfaiyeci, Yüsra'nın babasının ailesine kalkan olduğunu söyledi.
Gözleri dolan itfaiye eri, "Oradaki baba da bir kahramandı. Bir kalkan vazifesi görmüş. onların hayatta kalmasına vesile olmuş. Bu bir kahramanlıktır. Yüsra'nın babasını unutmayacağım" dedi.