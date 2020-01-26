Yüsra bebeğin kurtuluşunda yürek yakan gerçek

ELAZIĞ'daki 6.8'lik depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız, 24 saat sonra kurtarıldı.

Yüsra'yı kurtaran ekipte yer alan itfaiyeci, Yüsra'nın babasının ailesine kalkan olduğunu söyledi.

Gözleri dolan itfaiye eri, "Oradaki baba da bir kahramandı. Bir kalkan vazifesi görmüş. onların hayatta kalmasına vesile olmuş. Bu bir kahramanlıktır. Yüsra'nın babasını unutmayacağım" dedi.