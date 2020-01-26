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Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

VAN'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında biri 3, diğeri 4 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

VAN'ın Erciş ilçesi Yukarıışıklı Mahallesi'nde anne Gamze Yıldız'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Evden dumanların çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yapılan incelemelerde, yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Anne Gamze Yıldız, olayın ardından fenalık geçirdi.

Çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Kardeşlerin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsinin tamamlanmasının ardından kız kardeşlerin cenazelerinin, yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verileceği belirtildi.

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