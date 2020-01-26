Bakan Murat Kurum'un inceleme yaptığı bina sallandı
ELAZIĞ'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yan yatan binanın yanından geçerken binada sallantı oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sürsürü mahallesinde çöken Dilek sitesindeki enkazın altında kalan 6 kişinin kurtarılması için sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Kurum, bitişik 3 bloktan yan yatan soldaki binada inceleme yaptığı sırada hareketlilik yaşandı.