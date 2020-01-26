Bakan Murat Kurum'un inceleme yaptığı bina sallandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sürsürü mahallesinde çöken Dilek sitesindeki enkazın altında kalan 6 kişinin kurtarılması için sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Kurum, bitişik 3 bloktan yan yatan soldaki binada inceleme yaptığı sırada hareketlilik yaşandı.