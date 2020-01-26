YEREL

Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar

ELAZIĞ'da depremin ardından yıkılan bir binanın balkonundaki Türk bayrağı, ekiplerce bulunduğu yerden alındı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Sürsürü Mahallesi'nde AFAD, UMKE başta olmak üzere ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışması sürüyor.

Çalışmalar sırasında deprem nedeniyle yıkılan bir binanın balkonunda Türk bayrağını gören iki itfaiye eri, hassasiyet göstererek harekete geçti.

İtfaiye erleri, balkona çıkarak Türk bayrağını asılı bulunduğu yerden aldı.

"Bayrağımızı zarar görmesin diye balkondan aldık"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinde yer alan Yasin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği ilk geceden bu yana çalıştıklarını söyledi.

Kendileri için en önemli şeyin enkazda kalanların sağ çıkarılması olduğunu belirten Yılmaz, bunun için saniyelerle yarıştıklarını ifade etti.

"Çalışırken, gözümüze balkondaki Türk bayrağı çarptı. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da görmüştü" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bayrağımızı, zarar görmesin diye balkondan aldık. Bizim için çok değerli ve onur verici bir bayrağımız var. Ezilmesin, büzülmesin, toprağın altında kalmasın diye onu oradan almak istedik. Kahramanmaraş itfaiye ekibinden arkadaşımızla yukarı çıktık, bayrağımızı aşağıya indirdik. Katlayıp göğsümüze koyduk. Çünkü biz bunun için yaşıyoruz."

Kahramanmaraş Belediyesi itfaiye ekibinden Enes Bayraktar da "Bayrak denildiği zaman bizim için akan sular durur" diye konuştu.

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