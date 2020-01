Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE