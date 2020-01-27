DÜNYA

LeBron James'in Kobe Bryant'ın ölüm haberini aldığı an

Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan LeBron James paramparça oldu.

Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Helikopterde Kobe Bryant'ın yanında 4 kişinin daha bulunduğu ifade edildi.

Kazada kurtulan olmadı
Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düştüğü ve düştükten sonra alev aldığı aktarıldı.

Kobe'den ilham aldığını belirtmişti
Geçtiğimiz günlerde NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan oyuncuları listesinde Kobe Bryant'ı geçip 3. sıraya yerleşen LeBron James, maçın ardından efsanevi basketbolcuya övgü dolu sözler söylemiş ve Kobe'den ilham aldığını belirtmişti.

Uzun süre ağladı
O konuşmanın üstünden birkaç gün geçmesinin ardından acı haber geldi. Kobe Bryant, helikopter kazasının ardından hayatını kaybetti. Lakers takım uçağından indikten sonra haberi öğrenen LeBron James ise şok haberin ardından adeta yıkıldı. Uzun bir süre ağladığı görülen LeBron James kendisine gelmekte güçlük çekti.

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