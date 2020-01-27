POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan deprem açıklaması: Üzerimize düşeni yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Elazığ'da kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Ardından CNN TÜRK canlı yayınına katılan Kurtulmuş şu değerlendirmelerde bulundu:

Enkaz bölgesinde çalışmalar titizlikle sürüyor. Bundan sonra yeni yerleşimler yapılacak. Daha sağlıklı şehirler oluşturmaya mecburuz. Ders almamız gerekiyor. Üzerimize düşeni yapacağız. Dayanışma ruhumuz dört bir taraftan devam ediyor. Arama Kurtarmada kusursuz bir çalışma yürütülüyor. Kötü binalar büyük risk bunlar gözden geçirilecek.

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