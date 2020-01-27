YEREL

Elazığ'da depremde yıkılan Aykent apartmanı ile ilgili şok iddia

Enkazı kaldırılmaya başlanan Elazığ'ın Mustafa Paşa mahallesindeki Aykent apartmanı ile ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yarısı ayakta kalan 5 katlı apartmanın yıkılan kısmının altındaki dükkanda kolonların kesildiği öne sürüldü. Söz konusu apartmanın enkazında 7 kişi hayatını kaybetmişti.

6.8'lik yıkıcı depremin ardından Elazığ ve Malatya'da toplam 39 kişi hayatını kaybetti binden fazla kişi ise yaralandı.

Elazığ'dan sonra Sivrice'ye yakın olmasından kaynaklı Malatya Doğanyol ve Pütürge’de de 54 bina yıkıldı, 418 ağır, 4 orta, 199 da az hasarlı bina tespit edildi.

39 kişinin hayatını kaybettiği 6,8'lik depremde en fazla can kaybı ise 3 apartmanda meydana geldi.

3 APARTMANDA 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak'ta bulunan Dilek Sitesi'ndeki 9 numaralı binadan 8 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, Mustafa Paşa'daki Kalay Apartmanı'nda 4, Aykent Apartmanı'ndan ise 7 kişi enkaz altında hayatını kaybetti.

45 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Deprem sonrası uzun saatler süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında 45 kişi ise enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek apartmanı enkazındaki iki kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

'KOLON KESİLDİ' İDDİASI!

Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği Mustafa Paşa Mahallesindeki binaların enkazı kaldırılmaya başlanırken, deprem sonrası yarısı yıkılıp diğer yarısı ayakta kalan Aykent Apartmanı ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Berna Laçin kendisiyle dalga geçin diyen Ahmet Hakan'a sert çıktı terbiye yoksunu
Numan Kurtulmuş'tan deprem açıklaması! Üzerimize düşeni yapacağız
Afganistan'da 83 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada telsiz konuşmaları ortaya çıktı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar
Antalya'da narenciye işleme tesisinde yangın
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ'da kayma yaşanan bina kontrollü olarak böyle yıkıldı
Süleyman Soylu duyurdu: 41 bin lira verilecek
İBB burs başvuruları başladı İBB burs başvuru ekranı açıldı
Haluk Levent'in deprem videosu Twitter'da gündem oldu
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma
EKPSS başvurusu yapma 2020 EKPSS başvuru ücreti kaç para?
LeBron James'in Kobe Bryant'ın ölüm haberini aldığı an
AÖF kayıt yenileme ekranı ANASİS açıldı AÖF bahar dönemi kayıt yapma