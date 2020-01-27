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Eklenme Tarihi:
27.01.2020 12:12
Elazığ'da kayma yaşanan bina kontrollü olarak böyle yıkıldı
Kayma yaşanan bina kontrollü olarak böyle yıkıldı
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Kayma yaşanan bina kontrollü olarak böyle yıkıldı
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