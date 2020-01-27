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Baltayla öldürdü, tutuksuz yargılanmak istedi

Bursa'da fabrika bekçisini baltayla öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıl hapis cezası istenen şüpheli, cinayeti nasıl işlediğini anlatıp "Bakmam gereken bir ailem var, çok pişmanım, tutuksuz yargılanmak istiyorum." diyerek tahliyesini istedi.

2018 yılı Şubat ayında Hasanağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran (51), evinde baltayla başına vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili komşusu Cevdet U.'yu (50) gözaltına aldı. Binaya girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Cevdet U.'nun ayakkabısında da ölen Kıran'ın kan izine rastlandı. Uçar'ın ifadesi doğrultusunda cinayetin ardından Süleyman Kıran'ın cebinden aldığı 450 lira ile olay sırasında kullandığı eldiven toprağa gömülü bulunurken, adliyeye sevk edilen Cevdet U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Başına baltayla vurup etkisiz hale getirdim"

Süleyman Kıran'ı öldürdüğü iddia edilen Cevdet U. hakkında, Bursa 4. Ağır Mahkemesi'nde dava açıldı. Kasten adam öldürmek suçundan müebbet, yağma suçundan ise 15 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın devam eden duruşmasında, söz verilen tutuklu sanık Cevdet U., "Süleyman ile arsasına ev yapmak için 25 bin liraya anlaştık. 20 bin lirasını peşin verdi ancak iş devam ederken kurlardaki artış sebebiyle zarar ettiğimi düşünerek ek ücret talep ettim. Süleyman da o parayı bana ödeyeceğini söyledi ve ben de cebimden para harcayarak ev inşaatını tamamladım. Evi teslim ettikten sonra beni oyalamaya başladı. Parayı almak için tekrar eve gittiğimde kapıda tartıştık. Birkaç kez başına balta ile vurup etkisiz hale getirdim. Yaşanan panikle Süleyman'ı evin içerisine soktuğumda fayanslar kanlandı ben de banyodan aldığım havluyla sildim. Bahçedeki cep telefonu ve cüzdanı evin içerisine atarak evimin bahçesine gittim ve çeşmede elbiselerimi yıkadım" diyerek olay gününü anlattı.

"Çok pişmanım, bakmak zorunda olduğum bir ailem var"

Duruşma salonunda konuşmasına devam eden Cevdet U., "Bu yaşanan olay nedeniyle çok pişmanım. Ancak bakmak zorunda olduğum bir ailem var. Bu nedenle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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