Paris Saint Germain Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Hafta sonu Alanyaspor'u yenerek moral bulan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ki son maçına çıkıyor. Sadece iki puanı bulanan ve son sırada yer alan Galatasaray deplasmanda kazanarak Club Brugge'ün puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Paris Saint Germain - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris St Germain (PSG) takımıyla karşılaşıyor. Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor. Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Galatasaray'da eksik çok

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama, PSG müsabakasında sahadaki yerini alamayacak. Sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Adem Büyük'ün durumu ise maç saati belli olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkların arttığı son dönemde Süper Lig karşılaşmalarında forma giyen futbolcular Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.

Fransız ekibinde de Angel Di Maria, Colin Dagba, Thomas Meunier, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe ve Ander Herrera müsabakada görev yapamayacak.

PSG - Galatasaray

Stat: Parc des Princes

Hakem: Istvan Kovacs

Saat: 23.00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

Teknik direktör: Thomas Tuchel

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor

Teknik direktör: Fatih Terim