Pakistan'dan Türkiye açıklaması:

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin "ABD-İran görüşmeleri konusunda Türkiye ve Mısır destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD-İran arasındaki savaş ve bölgedeki gerilimi düşürmeyi hedefleyen diplomatik süreçlerin arka planına dair açıklama yaptı.

Bakan Dar, "ABD-İran dolaylı görüşmeleri Pakistan aracılığıyla iletilen mesajlar vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri İran tarafından görüşülmekte olan 15 maddelik bir paketi paylaştı." dedi.

"TÜRKİYE VE MISIR DESTEK VERİYOR"

Girişimin bölgesel destek gördüğünü vurgulayan Bakan Dar, "Aralarında Türkiye ve Mısır'ın da bulunduğu kardeş ülkeler de bu girişime destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın barışı teşvik etme konusundaki kararlılığını yineleyen Dar, "Pakistan, bölgede ve ötesinde istikrarı sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam etmektedir. Diyalog ve diplomasi, ilerlemenin tek yoludur." dedi.