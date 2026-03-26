İran'dan yeni füze saldırıları Tel Aviv'de şiddetli patlamalar

İran'dan yeni füze saldırıları Tel Aviv'de şiddetli patlamalar

İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs'te art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İran’ın sabah saatlerinden bu yana yaptığı 8'inci misilleme nedeniyle “büyük Tel Aviv” olarak bilinen Gush Dan bölgesi ile Kudüs’te sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabirleri, başkent Tel Aviv ile Kudüs’te önleyici füzelerin ateşlenmesiyle birlikte gökyüzünde peş peşe şiddetli patlamalar duyulduğunu aktardı.

Kanal 12 televizyonu ise önleme sonrası ülkenin orta kesimindeki Modi kentine şarapnel düştüğünü belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" 4 bin 12 turistle Kuşadası'nda
Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" 4 bin 12 turistle Kuşadası'nda
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Ordu'da sahilde insansız araç bulundu
Ordu'da sahilde insansız araç bulundu
İran'dan tartışma yaratan karar! Artık 12 yaşındakiler de göreve katılabilecek
İran'dan tartışma yaratan karar! Artık 12 yaşındakiler de göreve katılabilecek
Malatya uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı...
Malatya uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı...
Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışma Hizbullah 19 İsrail tankını vurdu
Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışma Hizbullah 19 İsrail tankını vurdu
Trump'tan NATO'ya sert çıkış: Bu zamanı asla unutmayın
Trump'tan NATO'ya sert çıkış: Bu zamanı asla unutmayın
İsrail'in iddiası! İranlı komutan hava saldırısında öldürüldü
İsrail'in iddiası! İranlı komutan hava saldırısında öldürüldü
İran savaşı Almanya'yı vurdu artan elektrik fiyatları yüzde 16 arttı
İran savaşı Almanya'yı vurdu artan elektrik fiyatları yüzde 16 arttı
Pakistan'dan Türkiye açıklaması:
Pakistan'dan Türkiye açıklaması:
ABD Başkanı Trump'tan 'İran' açıklaması: Geri dönüş şansları sıfır olduğu için...
ABD Başkanı Trump'tan 'İran' açıklaması: Geri dönüş şansları sıfır olduğu için...
Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda iki kişi öldürülmüştü! Çifte cinayetin perde arkası ortaya çıktı
Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda iki kişi öldürülmüştü! Çifte cinayetin perde arkası ortaya çıktı