Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" 4 bin 12 turistle Kuşadası'nda

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" 4 bin 12 turistle Kuşadası'na geldi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen gemiden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerden bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Paralian Deniz İşleri Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Bülbül, dünyanın en büyük gemilerinden "Sun Princess" isimli kruvaziyerin 2026 yılındaki ilk seferini gerçekleştirdiğini belirtti.