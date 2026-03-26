Öldürülen Kaan Kubilay Kundakçı'nın babasına tehdit: Oğlunuzu mezardan çıkarırız

Ümraniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybeten 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, kendisine ve eşine tehdit mesajları geldiğini belirterek, Taşla kafamızı ezeceklermiş buradan da gelip oğlumu çıkaracaklarmış" dedi.

Ümraniye'da 19 Mart günü akşam saatlerinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfcıoğlu tarafından araç içerisinde öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi Sabah gazetesine konuştu. Baba Cemil Kundakçı, şunları söyledi:

"OĞLUMUN ORADA OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Vahap beş senedir tanışıyor hemen hemen yani bir kötülüklerini görmedim çocuğuma karşı ama bir sevgili yüzünden çocuğumun canı nasıl gidebilir. Seviyorsanız gidin oturun konuşun arkadaş ben biliyorum oğlumun orada olduğunu biliyorum haberim vardı. Ama ben böyle bir şey yaşayacağını nereden bileydim. Orada birilerinin onları beklediğini tabii ki bilmiyorum ben yarım saat sonra beni eşim aradı dedi ki Kubilay vurulmuş. Öyle öğrendim.

"BANA DA EŞİME DE TEHDİT MESAJLARI GELDİ"

Bana bir tane tehdit mesajı geldi. Eşime daha fazla geldi. Taşla kafamızı ezeceklermiş buradan da gelip oğlumu çıkaracaklarmış yabancı numaraları yurt dışı bir kadın ismiyle atılmış sanırım. Benim evladımın bir suçu yok ki kimsenin canına kıymadı onun canına kıydılar beni niye tehdit edecekler ki. Benim seninle bir işim yok ki ya sen benim canımı yakmışsın ben senin canını yakmadım ki tehdit nedir. Bir de bana ev alacakmış da benim eve ihtiyacım yok ki ya benim evim oğlumun mezarının yanı. Arıyorlar bir sürü salak salak kelimeler kullanıyorlar ya alacaklarmış da ben örtbas edecekmişim benim evim var ya benim eve mi ihtiyacım var."