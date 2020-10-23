Otomobil sahiplerine iyi haber! Benzine 12 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 12 kuruş indirim bekleniyor.Abone ol
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim bekleniyor.
Motorinde ise, 23.10.2020 - 26.10.2020 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.
Geçtiğimiz haftalarda benzine zam gelmiş ve fiyatlar Ankara'da 6,91 İstanbul'da 6,86 ve İzmir'de 6,93 liraya yükselmişti.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.