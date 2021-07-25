Osmaniye'de deprem! Merkez üssü Düziçi ilçesi olan depremin şiddeti 3.4

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak bildirdi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 20.57’de meydana geldi.

Yerin 1.9 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi açıklaması: