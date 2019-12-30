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Olay yeri diyarbakır! Köşeden çıktı ve kılı kıpırdamadan tetiği çekti

DİYARBAKIR'da cezaevinden izinli olarak çıkan Şeyhmus Kızıl, husumetli olduğu belirtilen kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Katil zanlısının soğuk kanlı tavırları dehşete düşürdü.

Ağır yaralanan Kızıl, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Hiç düşünmeden tetiği çekti

Şeyhmus Kızıl, önceki geceyi Mezopotamya Mahallesi'nde oturan ablasının evinde geçirdi. Kızıl, sabah ablasının evinden çıkarken site önünde, husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Kızıl, kanlar içinde yere yığılırken, kimliği belirsiz saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kızıl'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Kızıl'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Saldırı anbean kamerada

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili polis, soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 

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