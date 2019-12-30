POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek üzere CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor.

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 2 Ocak Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor.

Çavuşoğlu'nun görüşmede Libya tezkeresi konusunda bilgilendirmede bulunacak.

Sırada Akşener var

Bakan ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret edecek. 

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