DÜNYA

ABD Hizbullah'a ait hedefleri vurdu! Bombalama görüntüleri yayınlandı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurmasıyla artan gerilimde yeni bir son dakika yaşandı. Konu ile alakalı İran ve Irak Hizbullah'ından açıklamalar gelirken, hava saldırısının görüntüleri yayınlandı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurdu. Saldırılar sonucu şu ana kadar 25 kişi öldü.

ABD'nin hava saldırı sonucu artan gerilimde yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı.

YENİ AÇIKLAMALAR GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınanırken, bunun bir "terör eylemi" olduğu belirtildi. Dışişleri sözcüsü Abbas Mousavi, "Bu saldırılarla ABD terörizme güçlü bir destek verdi ve Irak ve Suriye'nin egemenliğine aldırmadı. Bu yasadışı bir eylemdir ve sonuçları için sorumluluk kabul etmelidir" dedi.

Açıklama yapan Irak Hizbullahı ise, ABD ile savaşın olası bir seçenek olduğunu, ve buna hazırlıklı yaptıklarını açıkladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim ödülleri töreninde konuşuyor
Radamel Falcao'da beklenmedik gelişme
Joe Bennett'in hastanelik oldu! Yüzü tanınmaz hale geldi
Jack fruit meyvesi nedir yaşlanmaya karşı doğal savaşçı!
Nagehan Alçı'ya ROK davası! Boşnaklar için skandal ifadeler kullanmıştı
Mahkemeden FETÖ'den tutuklu Faruk Güllü hakkında flaş karar!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşi öldürün zanlı kamerada
Atatürk portresini sansürlediği söylenen Kimse Bilmez dizisinin yönetmeninden açıklama
Göbeklitepe nerede Göbeklitepe bulunuş hikayesi ve tarihi
Teksas'ta kilisede silahlı saldırı: 3 ölü
Tüm Türkiye 'Sefalet Bebeği' konuşuyor! Sosyal medyada viral oldu
2020 MTV fiyatları hesaplama yeni formül
Tepki çeken intikam yemini videosu! Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Yarın bankalar kaça kadar açık öğleden sonra tatil mi?