ABD Hizbullah'a ait hedefleri vurdu! Bombalama görüntüleri yayınlandı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurdu. Saldırılar sonucu şu ana kadar 25 kişi öldü.

ABD'nin hava saldırı sonucu artan gerilimde yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı.

YENİ AÇIKLAMALAR GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınanırken, bunun bir "terör eylemi" olduğu belirtildi. Dışişleri sözcüsü Abbas Mousavi, "Bu saldırılarla ABD terörizme güçlü bir destek verdi ve Irak ve Suriye'nin egemenliğine aldırmadı. Bu yasadışı bir eylemdir ve sonuçları için sorumluluk kabul etmelidir" dedi.

Açıklama yapan Irak Hizbullahı ise, ABD ile savaşın olası bir seçenek olduğunu, ve buna hazırlıklı yaptıklarını açıkladı.