Deniz Seki konser sırasında sahneden düştü o anlar saniye saniye kaydedildi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, dün akşam bir otelde hayranlarıyla buluştu. Peş peşe sevilen şarkılarını okuyan Seki, bir ara dikkatsizliğinin kurbanı olarak sahneden düştü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YARDIMINA KOŞTU

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da hafızalarımıza kazınan aşk şarkılarının efsane ismi Deniz Seki, dün akşam verdiği konserde talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söyleyerek sahnede yürüyen Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Çalışanlar ve konuklar bir anlık korku yaşasalar da Seki kısa sürede yardımlarla ayağa kaldı. Durumu iyi olan şarkıcı, konsere kaldığı yerden devam etti. Konserine devam eden Seki, düşmesi hakkında "Nazar değdi" dedi.