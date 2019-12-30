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Deniz Seki konser sırasında sahneden düştü o anlar saniye saniye kaydedildi

Dün akşam bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Deniz Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu farkedemeyince düştü. Sert bir şekilde yere düşen Seki, görevlilerin yardımıyla kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, dün akşam bir otelde hayranlarıyla buluştu. Peş peşe sevilen şarkılarını okuyan Seki, bir ara dikkatsizliğinin kurbanı olarak sahneden düştü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YARDIMINA KOŞTU
Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da hafızalarımıza kazınan aşk şarkılarının efsane ismi Deniz Seki, dün akşam verdiği konserde talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söyleyerek sahnede yürüyen Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Çalışanlar ve konuklar bir anlık korku yaşasalar da Seki kısa sürede yardımlarla ayağa kaldı. Durumu iyi olan şarkıcı, konsere kaldığı yerden devam etti. Konserine devam eden Seki, düşmesi hakkında "Nazar değdi" dedi.

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