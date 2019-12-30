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Tepki çeken intikam yemini videosu! Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Polis Akademisi Başkanlığı, dün sosyal medyada dolaşıma giren ve tepki çeken video ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapıldığını ve idari tedbirlerin alındığını açıkladı.

Polis Akademisi Başkanlığı, sosyal medyada gündeme gelen “polislerin intikam yemini” isimli videoya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “29 Aralık 2019 tarihinde yeni bir olay gibi sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun ilk kez 24 Mart 2017 tarihinde sosyal medyada paylaşıldığı ve söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır” denildi.

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