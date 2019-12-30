YEREL

Sakarya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi İdealkent Sitesi mevkisinde İ.T. idaresindeki 16 SU 024 plakalı minibüs yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, yerde yatan bazı yaralılara serum bağladı.

Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Kılıç kurtarılamadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kilit isim Abdulkadir Selvi paylaştı
Rıza Çalımbay sarı kart gördü
Anadolujet'ten tasarruf tedbirleri: Yolcu ikramları kısıtlandı
"Kanal İstanbul için referandum olacak mı?" sorusuna Soylu'dan çarpıcı yanıt
Gecikme faizinde indirim Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Süleyman Soylu'dan HDPli Sezai Temelli'nin pilli araba eleştirisine pilli C4 yanıtı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Osmaniye'de öz annesini boğarak öldürdü sonra gidip teslim oldu
Torbalı’da ikinci cinayet! Doktor eşi de öldürüldü
Şarkıcı Doğuş kaç yaşında aslen nereli gerçek adı bambaşka
Konya'da otobüs devrildi: 9 yaralı
Şampiyon 15. bölüm 2. fragmanı
Meteoroloji'den İstanbul için 'turuncu' alarm! Çok kuvvetli vuracak
Tozkoparan 40. bölüm fragmanı
2020 MTV fiyatları hesaplama yeni araç vergisi tablosu