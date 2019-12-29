İsmail Saymaz bıçaklara göğüs gerdi!

Bir kafede sergilenen dans gösterisine, kendisini de kattıklarını belirten İsmail Saymaz, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İsmail Saymaz, kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoya, "Puşkin Kafe’de Kafkasların Asi Çocukları tarafından sergilenen dans gösterisi olağanüstüydü. Beni de gösteriye kattılar. Bir Dadaş olarak Kafkas Cephesi’nde kör bıçaklara göğüs gerdim" notunu düştü.