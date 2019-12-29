POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta üs bölgesini ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen Soylu, Muş-Kulp kara yolundaki Şenyayla bölgesinde kurulan Moray Üs Bölgesini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen Soylu, Muş-Kulp kara yolundaki Şenyayla bölgesinde kurulan Moray Üs Bölgesini ziyaret etti. Komutanlardan bilgi alan Soylu, daha sonra askerlerle kahvaltı yaptı ve üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, kışın ortasında Şenyayla'da vatan savunması yapan, milletin huzuru ve güveni için canı pahasına kararlı mücadele ortaya koyan jandarma personeliyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şenyayla'nın uzun yıllar terör örgütü PKK'nın kendi sözlüğünde "kendi alanı" olarak nitelendirdiği yerlerden biri olduğunu belirten Soylu, "Ortaya koyduğunuz kararlı mücadele, terör örgütüne aman vermeyen iradeniz ve kar kış demeden bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, hürriyetine kast edenlere karşı acımasız tavrınız, özellikle son 2-3 ay içerisinde Şenyayla'da elde ettiğiniz büyük başarı takdire değerdir. Sizi tebrik etmek ve bu milletin size olan bir borcunu eda etmek için buraya geldik. Allah sizden razı olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin." diye konuştu.

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