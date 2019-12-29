Masterchef Türkiye kim elendi belli oldu!

Masterchef Türkiye birincisi kim olacak sorusunun yanıtı için bu gece son viraj alındı. Pazar gecesi Masterchef 2019 birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Masterchef finali TV8'de canlı olarak yayınlanacak ve kupayı alan kişi para ödülüne de kavuşacak. Masterchef Türkiye'de bu gece ise yarışmanın üçüncüsü ve finalistleri belli oldu. Gecenin bombası zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi ile gündeme oturan Güzide Mertcan'dan geldi. İşte Masterchef Türkiye elemesinde yaşananlar:

Masterchef birinci oyun sonucu : Yarı finalde yarışmacılar ilk oyunda sürprizler yaşattılar. Final etaplarının sürpriz ismi Güzide bu oyunda tepe taklak oldu. Çiğ etle şeflerin önüne giden Güzide en düşük puanları aldı. İlk etabın yıldızı Cemre oldu ve ilk kez şeflerden 9 alan isim oldu. Birinci etap sonunda Cemre Uyanık 24 puan, Alican Sabunsoy 20 puan, Güzide Mertcan ise 11 puan aldı.

Masterchef ikinci oyun : Birinci oyunda 11 puan alan Güzide ikinci oyunun başında ağlayarak içini döktü. Güzide hakkındaki zengin söylemlerine içerlemişti ve 'yanlış mesaj vereceksem birinci olmayayım' dedi. İkinci oyunda Güzide aradaki farkı biraz olsun kapattı. Oylama sonucu Cemre 47, Alican 40, Güzide 33 puana çıktı.

Masterchef üçüncü oyun sonucu : Yarışmacılardan son yemek olarak kendilerini etkileyen bir yemek yapmaları istendi. Cemre Kore yemeği, Alican Adana'ya özgü bir yemek, Güzide ise ekmek dolması yaptı. Danilo şef Güzide'ye 7, Alican'a 9, Cemre'ye 7 puan verdi. Somer Şef ise Güzide'ye 7, Alican'a 9, Cemre'ye 8 puan verdi. Mehmet şef de Güzide'ye 7, Alican'a 8, Cemre'ye 7 puan verdi.

Masterchef kim elendi? : Masterchef Türkiye'de elenen isim Güzide Mertcan oldu. Güzide yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Finale kalan isimler ise Alican ve Cemre oldu. Cemre 69 puan, Alican 66 puan aldı. Güzide ise 54 puanla üçüncü oldu ve finalden elendi.