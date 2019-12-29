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Beyoğlu’nda ‘Hanuka Bayramı’ kutlandı

Beyoğlu Belediyesi ve Türk-Yahudi Toplumu’nun ortak düzenlediği etkinlikle ‘Hanuka Bayramı’ kutlandı.

Beyoğlu Belediyesi ve Türk Yahudi Toplumu’nun Galata Meydanında ortak düzenlediği etkinlikle, ‘Hanuka Bayramı’ kutlandı. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Taşhan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Musevileri Dini Lideri İsak Haleva ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hanuka Bayramı kutlama töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bayramlar ortak kültürün yaşatılmasında ve geleceğe aktarılmasında hep bir zemin teşkil ettiler, tıpkı Hanuka Bayramı gibi. Bugün burada bu tarihi şehirde hemen Galata Kulesi’nin yanı başında yanmakta olan mumların dünyada cehaletin yok olmasına bütün karanlık düşüncelerin aydınlatılmasına vesile olmasını diliyorum. Bütün hemşerilerimin bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar bizim inancımıza göre sevinç zamanlarıdır. Mutluluklar ve sevinçler paylaşıldıkça artar. Kederler, üzüntüler paylaştıkça azalır. Bu topraklarda bizler sevinçleri de üzüntüleri de paylaştık. Ne mutlu bize burada kardeşçe binlerce yıldır yaşıyoruz. Binlerce yıl da aynı kültürün aynı toprağın insanı olarak yaşamaya devam edeceğiz. Hepinizin Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ve Hahambaşı Haleva, 9 kollu şamdana yerleştirilmiş mumları yaktı. Mumların yakılmasının ardından Sami Levi ve Orkestrasının müzik dinletisiyle tören sona erdi.

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