MasterChef Türkiye Güzide ağlayarak kendini eletmeye çalıştı

Masterchef'in bu dönem en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan oldu. Onu gündeme taşıyan ise yemeklerinden çok zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi oldu. Güzide Mertcan daha önce sosyal medya hesabından isyan eden açıklamalar yapmıştı. Yarışmada ise ilk kez bu gece gözyaşları içinde içine döktü. Birinci etabı farklı olarak sonda bitiren Güzide ağlayarak şunları söyledi:



-Ben buraya geldiğimden beri açıkçası çocuklar ve gençler beni izlediğinde hiç kimseye yanlış örnek olmak istemedim. Şu aşamada beni gören herkes o kadar yanlış yerde tutuyorlar ki daha fazla ilerlemek benim ve izleyenler için ne kadar iyi olacak ben bunu düşünmeye başladım açıkçası. Olur da birinci olursam insanların kafasında şu oluşacak, birilerini tanımadan, birilerinin yardımı olmadan biz gençler olarak hiçbir şey başaramayacağız. Bunu net gördüklerini düşünüyor insanlar. Ben de bunu onlara düşündürmek istemiyorum açıkçası. O arkadaşlar (Cemre ve Alican) benden daha çok hak ediyor görünüyorlar. Ve onlar alırsa gerçekten iyi mesajlar verecekler ben bundan eminim.