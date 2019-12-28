Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısı

Fatih Terim, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Türk Telekom Stadı'nda 5-0 kazandıkları Antalyaspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Toplantı sırasında Terim'in yanında torunu minik Yaman da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in buluşmasıyla alakalı sosyal medya paylaşımının sorulması üzerine Terim, "Bazı şeyleri söylerken olabildiğince açık, bazı şeyleri de kodlayarak söylüyorum. Bence gideceği yerleri buluyor." dedi.

Antalyaspor karşısında eski günlerdeki gibi oynadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Bugün, 2019'da kazandığımız kupalara layık bir oyun sergiledik. Hem hak ettiğimiz hem de ihtiyacımız olan 3 puanı aldık. Taraftarımızı da çok uzun süre beklettiğimiz bir gerçek. Onlar da o kadar özlemiş ki oyunun içinde olduklarında ortaya çok güzel bir şey çıktı." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, devre arasında radikal kararlar alarak bir değişim yaşayacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Üç kulvarda oynamak hiç kolay olmadı. Biz de bundan sonra haftada 1 maç oynayınca çok daha rahat olacağız. Bazen öyle oldu ki 5 saatlik yolculuklar sonrası bir ter idmanıyla maça çıktık. Çok zorlu rakiplerle uğraştık, kolay değildi. Geçen sene aldığımız radikal kararlar, bu sene de inşallah olacak. Bizim için bize hizmet etmiş, yolu Florya'dan geçmiş herkes çok değerlidir, önemlidir. Oyuncularımızla konuşacağız ve 31 Ocak'a kadar olan bölümü kulübümüzün teknik ve ekonomik menfaatine nasıl çevirebileceğimizi düşüneceğiz. Hepimiz buradayız, bir yere de gitmiyoruz. Olaylar çok değişik seyredebilir. Bundan sonra çok dikkatli hareket etmeliyiz. Özellikle geleceği olan oyunculara yatırım yapan bir Galatasaray olmasına itina edeceğiz. Bunun için uğraşacağız ama tecrübeli oyuncu almayacağız manasına gelmemeli. Bir değişim olacak. Bu devre arası, mayısta veya diğer ocakta olacak ama mutlaka olacak."