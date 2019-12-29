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Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu sorusu damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümüne futbolcu Sabri Sarığolu'nun içinde bulunduğu soru damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları soruya tepki gösterdi.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster 855. bölümüyle dün yayınlandı.

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada ise 'Ballon d'Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?'' sorusu damga vurdu. Yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 12'si Sabri Sarıoğlu'nu işaretledi.

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