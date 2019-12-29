TEM'de korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplanan araçtan sağ çıktılar!

Kaza 05.00’da TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Aksaray yönünde meydana geldi. Cip sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere saplandı. Kaza nedeniyle cip içinde bulunan 3 kişi sıkışarak yardım bekledi.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek cip içinde sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarındaki bariyere saplanan cip kullanılamaz hale geldi.