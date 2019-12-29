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Oto yıkama dükkanına kaçak içki operasyonu

GAZİANTEP'te bir oto yıkama dükkanında 96 şişe kaçak içki ve 5 litrelik 20 litre dolum yapılmış içki ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde bir oto yıkamada kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptığı aramada 96 şişe kaçak içki, 5 litrelik 20 litre dolum yapılmış içki ve 64 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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