Gazeteci Talat Atilla'nın avukatı Murat Sultansu saldırıya uğradı
Gazeteci Talat Atilla avukatı Murat Sultansu'nun saldırıya uğradığını duyurdu.
Gazeteci Talat Atilla, avukatı Murat Sultansu'nun saldırıya uğradığını açıkladı.
Bir süredir tehdit aldığını açıklayan Atilla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avukatım Murat Sultansu'yu ölümle tehdit etmesinin ardından bugün saat 3 civarında avukatım saldırıya uğradı." dedi.
Atilla'nın açıklaması şöyle;
Mafya lideri liceli m.'nin beni ve avukatım Murat Sultansu'yu ölümle tehdit etmesinin ardından bugün saat 3 civarında avukatım saldırıya uğradı. Saldırının ilk görüntüleri.
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