Masterchef'den elenen Güzide Mertcan ayet paylaşarak tepki gösterdi

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef'te bir yarışmacı hayallerine veda etti. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan fenomen yarışmacı Lüks villasıyla ilgili elenir elenmez yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Performansıyla yarışmada favori olarak gösterilen Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ve eşinin mesleği ile ilgili günlerce gündemde kalmıştı. Finale gidemeyen MasterChef Güzide, yarışmadan elendikten sonra sosyal medyadan isyan etti.