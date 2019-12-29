MAGAZİN

Masterchef'den elenen Güzide Mertcan ayet paylaşarak tepki gösterdi

MasterChef'in favori yarışmacıları arasında gösterilen ancak dün akşam yayınlanan eleme gecesinde yarışmaya veda eden Güzide Mertcan, hakkındaki iddialara Kur'an'dan bir ayet paylaşarak tepki gösterdi.

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef'te bir yarışmacı hayallerine veda etti. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan fenomen yarışmacı Lüks villasıyla ilgili elenir elenmez yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Performansıyla yarışmada favori olarak gösterilen Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ve eşinin mesleği ile ilgili günlerce gündemde kalmıştı. Finale gidemeyen MasterChef Güzide, yarışmadan elendikten sonra sosyal medyadan isyan etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini öne çekti
Hollanda'dan Hz. Muhammed konulu küstah karikatür yarışması!
Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi! Aynı tatlıdan 60 kişi hastanelik oldu
Süleyman Soylu'dan PKK'yı titretecek mesaj! Terör örgütünü tarihe gömeceğiz
Doğalgaz abone bağlantı bedeline zam geldi
Badem sütünün faydaları neler kötü kolesterolü düşüyor!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta üs bölgesini ziyaret etti
2020 MTV fiyatları hesaplama yeni araç vergisi tablosu
Doğu Perinçek gecede şarkı söylemeye çalıştı
Hulusi Akar'dan sınırda önemli mesaj! Buradan çıkmayacağız
MTV hesaplama robotu 2020 MTV hesaplama nasıl olur?
Oto yıkama dükkanına kaçak içki operasyonu
2020 okul tatilleri takvimi ne zaman MEB yayınladı