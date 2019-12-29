GÜNCEL

60 saniyede bugün (29 Aralık 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

29 Aralık 2019 Pazar; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD İran'a yakınlığıyla bilinen örgütün Irak ve Suriye'deki hedeflerini vurdu
Balıkesir Marmara Adası'nda 10 bin kişi elektriksiz kaldı
Talat Atilla avukatının saldırıya uğradığını görüntü paylaşarak duyurdu
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor'da deprem Ünal Karaman ile yollar ayrıldı
Japonya’da cesetlerin bulunduğu tekne sahile vurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsmail Saymaz bıçaklara göğüs gerdi!
Gazeteci Talat Atilla'nın avukatı Murat Sultansu saldırıya uğradı
2020 MTV fiyatları hesaplama yeni araç vergisi tablosu
Masterchef'den elenen Güzide Mertcan ayet paylaşarak tepki gösterdi
Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
MTV hesaplama robotu 2020 MTV hesaplama nasıl olur?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta üs bölgesini ziyaret etti
2020 okul tatilleri takvimi ne zaman MEB yayınladı