POLİTİKA

"Kanal İstanbul için referandum olacak mı?" Süleyman Soylu'dan yanıt

Kanal İstanbul tartışmaları gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Kanal İstanbul'la alakalı referandum olacak mı?" sorusu yöneltildi. Soylu ise "2011'de Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelirken projesiydi, halka o zaman soruldu ve halk onu tek başına iktidar yaptı" yanıtını verdi.

CNN Türk'te yayınlanan 'Haftasonu Özel' programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal İstanbul'la ilgili sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi. 

Kanal İstanbul projesinin referanduma gitmeyeceğini belirten Soylu, unları kaydetti:

"Türkiye kendi avantajını neden kaybetsin?"

Kanal İstanbul'la alakalı iddiaların hiç birisinin bilimsel gerçekliliği yoktur. Montrö'yle ilgili iddialar da var. Montrö yalnızca İstanbul Boğazı'nı mı ilgilendiriyor? Antlaşmada Çanakkale Boğazı var, Karadeniz Boğazı var. Yine başka bir şey daha var. Burada Türkiye kendi avantajını neden kaybetsin? Bu bizim için bir imtiyaz. Türkiye bu imtiyazı neden kaybetsin?

Kanal İstanbul referanduma gidecek mi?

Referandum tartışmaları da var. Referanduma gitti bu 2011'de. Biz bu projeyle halkın önüne çıktık. Vatandaş bu projeye evet dedi. O zaman 1. boğaz köprüsünde getirseydik keşke. İHA'ları SİHA'ları, yerli otomobili de getirseydik o zaman referanduma.

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