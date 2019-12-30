Atatürk portresini sansürlediği söylenen Kimse Bilmez dizisinin yönetmeninden açıklama
ATV ekranlarında yayınlanan ancak yakın bir zaman önce final yapan Kimse Bilmez dizisinin 24'üncü bölümünde Atatürk portresinin sansürlendiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Konu hakkında açıklama yapan dizinin yönetmeni, "Teknik ekipten birinin yansıması olduğu için müdahale ettik" dedi.
ATV ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Kimse Bilmez dizisi, 27'nci bölümüyle final yaptı. Dizinin 24. bölümündeki bir sahnede camda asılı olan Atatürk portresinin sansürlendiği iddiası sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.
ATATÜRK RESMİNDE BOZULMALAR MEYDANA GELDİ
Görüntülerdeki ilk sahnede kapının üzerindeki Atatürk fotoğrafı görünüyor, sonrasındaki sahnede de Atatürk resmi görünüyor. Ancak videonun 44-47'nci saniyeleri arasındaki sahnede Atatürk resminin bozulduğu görülüyor.
"ATATÜRK RESMİ ELLENMEMİŞTİR"
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler hakkında konuşan dizinin yönetmeni Kartal Çidamlı, konunun teknik bir sıkıntı olduğunu aktararak şunları söyledi: "Mevzu bahis sahnenin sadece tek bir planında dijital müdahale mevcuttur. Bu müdahalenin sebebi de camda, reflektör tutan ışıkçı kardeşimizin yansımasıdır. Takdir edileceği üzere, zamanla yarışılan dizi çekimlerinde bu tür teknik hatalarımızı kurguda düzeltmekteyiz. Burada da o yansıma silinmiş, videolarda görüleceği üzere Atatürk resmi ellenmemiştir."