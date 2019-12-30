MEDYA

Atatürk portresini sansürlediği söylenen Kimse Bilmez dizisinin yönetmeninden açıklama

ATV ekranlarında yayınlanan ancak yakın bir zaman önce final yapan Kimse Bilmez dizisinin 24'üncü bölümünde Atatürk portresinin sansürlendiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Konu hakkında açıklama yapan dizinin yönetmeni, "Teknik ekipten birinin yansıması olduğu için müdahale ettik" dedi.

ATV ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Kimse Bilmez dizisi, 27'nci bölümüyle final yaptı. Dizinin 24. bölümündeki bir sahnede camda asılı olan Atatürk portresinin sansürlendiği iddiası sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

ATATÜRK RESMİNDE BOZULMALAR MEYDANA GELDİ
Görüntülerdeki ilk sahnede kapının üzerindeki Atatürk fotoğrafı görünüyor, sonrasındaki sahnede de Atatürk resmi görünüyor. Ancak videonun 44-47'nci saniyeleri arasındaki sahnede Atatürk resminin bozulduğu görülüyor.

"ATATÜRK RESMİ ELLENMEMİŞTİR"
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler hakkında konuşan dizinin yönetmeni Kartal Çidamlı, konunun teknik bir sıkıntı olduğunu aktararak şunları söyledi: "Mevzu bahis sahnenin sadece tek bir planında dijital müdahale mevcuttur. Bu müdahalenin sebebi de camda, reflektör tutan ışıkçı kardeşimizin yansımasıdır. Takdir edileceği üzere, zamanla yarışılan dizi çekimlerinde bu tür teknik hatalarımızı kurguda düzeltmekteyiz. Burada da o yansıma silinmiş, videolarda görüleceği üzere Atatürk resmi ellenmemiştir."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medyada Kanal İstanbul paylaşımı
Rıdvan Dilmen'den Ünal Karaman ve Fenerbahçe yorumu
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan CHP'ye Libya tezkeresi ziyareti
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!
Kanal İstanbul'a itiraz dilekçesi kuyruğu! Yağmurlu havaya rağmen bekliyorlar
İstanbul için AKOM alarmı! Şiddetli fırtına gece havayı donduracak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Teksas'ta kilisede silahlı saldırı: 3 ölü
Tüm Türkiye 'Sefalet Bebeği' konuşuyor! Sosyal medyada viral oldu
Netflix paralı mı üyeliği kaç para yıllık abonelik ücretine zam geldi
Tepki çeken intikam yemini videosu! Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Pendik'te minibüste 'taciz' iddiası! O anlar kameralara böyle yansıdı
Yeni yıl mesajları komik resimli 2020 kurumsal yılbaşı mesajları
Eski kalecilerinden İbrahim Hasançebi, hastanede dehşet saçtı
1 Ocak tatil mi 2020 MEB çarşamba günü okul var mı?