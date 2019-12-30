ASTROLOJİ

Yılbaşında hangi şanslı burç bilet almalı?

Bu yıl çok özel bir kombinasyonla yeni yıla gireceğiz. Gökyüzünde güzel etkileşimler bizleri bekliyor. Peki hangi şanslı burç milli piyango bileti almalı...

Yeni yıla Ay, Balık Burcu'nda iken gireceğiz ve ayın Neptünle kavuşumu en güzel hayallerimizin en, güzel düşlerimizin hayal edip dua ettiğimiz  birçok konunun gerçek olmasıyla bağlantılı o yüzden hayal etmekten kaçınmayalım, dua etmekten kaçınmayalım, istemekten kaçınmayalım çünkü bu yılbaşında  herşey bize fazlasıyla gelebilir ve istediğimiz birçok şeye sahip olabiliriz. Peki 2020 yılına girerken hangi burçlar daha şanslı olacak? Kimler milli piyango bileti almalı? İşte Hande Kazanova açıklıyor...

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