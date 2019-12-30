Yılbaşında hangi şanslı burç bilet almalı?

Yeni yıla Ay, Balık Burcu'nda iken gireceğiz ve ayın Neptünle kavuşumu en güzel hayallerimizin en, güzel düşlerimizin hayal edip dua ettiğimiz birçok konunun gerçek olmasıyla bağlantılı o yüzden hayal etmekten kaçınmayalım, dua etmekten kaçınmayalım, istemekten kaçınmayalım çünkü bu yılbaşında herşey bize fazlasıyla gelebilir ve istediğimiz birçok şeye sahip olabiliriz. Peki 2020 yılına girerken hangi burçlar daha şanslı olacak? Kimler milli piyango bileti almalı? İşte Hande Kazanova açıklıyor...