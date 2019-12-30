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Diyarbakır’da Hasmı tarafından başından vuruldu! O anlar kamerada

Diyarbakır’da cezaevinden izinli çıkan bir kişi hasmı tarafından silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına an ve an yansıdı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmus K., ablasının evinde geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde ablasıyla beraber evden çıkan Şehmus K., kapı önünde hasmı tarafından başından silahla vuruldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparak kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Şehmus K.'nın vurulma anı ise an be an kameraya yansıdı. Yanında kardeşi vurulan abla bir süre sinir krizleri geçirdi.

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