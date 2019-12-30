Müge Anlı'da Zeynep Ergül itiraf etti ceset bakın hangi kuyuda

2017 yılından sonra kendisinde hiç bir şekilde haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Zeynep Ergül'ün kızını aramak bahanesiyle geldiği Müge Anlı'nın programına gelen ihbarlar olayın çözüme ulaşmasını sağladı.

Zeynep Ergül'ün etrafındakilere "Evimin yanındaki bahçeye su kuyusu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" dediği ortaya çıktı. Zeynep hanım bütün bu söylemlerini inkar etti ancan eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti.

Zeynep Ergül'ün Canlı yayına bağlanmasıyla hakkında kaçakçılık,uyuşturucu gibi bir çok olayda karıştığı ortaya çıktı. Mehmet Muharrem olayı da Zeynep Ergül ve abisi Cahit Ergül arasındaki arazi anlaşmazlığı çıkmış Zeynep hanımda ağabeyine gözdağı vermek için kızını aramak bahanesiyle Müge Anlı canlı yayına katılmasıyla ortaya çıkmaya başladı.

Ercan Bozkurt'dan itiraf geldi

Cahit Ergül ortaya çıkan iddialar sonrası canlı yayına katıldı ve suçlamaları reddetti. Bu olaylardan sonra ise Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Zeynep Ergül, Cahit Ergül,Mustafa Ergül, Ercan Bozkurt ve Ercan Mercanoğlu olmak üzere 5 kişi ifadesi alınmak üzere tutuklandı. Zeynep hanımın eski eşi ise ifadesinde her şeyi itiraf etti. 5 zanlı ise ifadelerinden sonra tutuklandı tutuklandı.