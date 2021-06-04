BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,61
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

Oğuzhan Asiltürk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Oğuzhan Asiltürk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Abone ol

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Asiltürk'ün ziyaretini Twitter hesabından paylaşan Erbaş, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'ü bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızda misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

İkili ziyaret esnasında karşılıklı olarak hediyeleşirken Asiltürk, Erbaş'a merhum Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "Davam - Ne Yaptıysam Allah Rızası için Yaptım" isimli kitabını takdim etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Onur Can Özcan kimdir kaç yaşında neden öldü? Onur Can Özcan şarkıları
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ABD'nin İsrail'e bağlılığını bildirdi çok mutlu olduğunu söyledi
TÜİK'ten 'enflasyon' açıklaması! Sehven girildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist öldürüldü
Hasan Saltık evli mi eşi ve çocukları kimdir? Hasan Saltık ailesi
Nihat Kahveci'den Moldova maçı yorumu: Uçaktan inip gol atar
Hasan Saltık neden öldü ölüm nedeni nedir? Hasan Saltık aslen nereli
Prof. Dr. Salihoğlu'ndan müsilaj açıklaması: Bu derece durumla hiç karşılaşmamıştık
Paulo Sousa için Fenerbahçe açıklaması: Söylenti değil
Arnavutköy'de iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı
Yorumlar 1 yorum