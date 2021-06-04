Oğuzhan Asiltürk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Abone ol

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Asiltürk'ün ziyaretini Twitter hesabından paylaşan Erbaş, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'ü bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızda misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

İkili ziyaret esnasında karşılıklı olarak hediyeleşirken Asiltürk, Erbaş'a merhum Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "Davam - Ne Yaptıysam Allah Rızası için Yaptım" isimli kitabını takdim etti.