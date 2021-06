Onur Can Özcan kimdir kaç yaşında neden öldü? Onur Can Özcan şarkıları

Sosyal medyada söylediği şarkılar ile geniş kitleler tarafından dinlenen ve sevilen genç şarkısı Onur Can Özcan'ın hayatı ölüm yıl dönümünde merak konusu oldu. 21 yaşında bindiği teknenin alabora olması sonucu boğularak ölen Onur Can Özcan'ın en unutulmaz şarkısı 'Yaramızda Kalsın' oldu. İşte Onur Can Özcan'ın hayatı...

Abone ol

Yaramızda kalsın şarkısı ile ünlenen sosyal medyada takip edilen genç şarkıcı Onur Can Özcan 3 Haziran'da arkadaşları ile bindiği botun ala bora olması sonucu boğularak ölmüştü. Ölüm yıl dönümünde unutulmayan, 21 yaşında hayatı kaybeden Onur Can Özkan'ın hayatı merak edildi.

Onur Can Özcan, 6 Kasım 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan bir isimdi. Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla biliniyor.

Onur Can Özcan nasıl öldü: Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti. 3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 rrkadaşı ile birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onur Can Özcan'a (21) ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onurcan Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı.