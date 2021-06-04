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Paulo Sousa için Fenerbahçe açıklaması: Söylenti değil

Paulo Sousa için Fenerbahçe açıklaması: Söylenti değil

POLONYA Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, milli takımı çalıştıran Paulo Sousa hakkında çıkan iddiaların söylenti olmadığını dile getirdi.

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Emre Belözoğlu ile yolları ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Portekizli teknik adam Paulo Sousa'nın adı da sarı-lacivertli kulüple anılıyor.

Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran ve EURO 2020'ye hazırlanan Paulo Sousa hakkında federasyondan açıklama geldi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek düzenlediği basın toplantısında Sousa hakkında çıkan haberlerin söylenti olmadığını söyledi.

Boniek'ten Fenerbahçe yanıtı
Basın toplantısında Boniek'e Paulo Sousa'nın Fenerbahçe ile anıldığı soruldu. Boniek açıklamasında, "Her iyi futbolcuya ve teknik adama teklifler vardır. Futbolda bunlar normaldir. Carlo Ancelotti'nin Everton ile sözleşmesi vardı ama Real Madrid'e gitti. Paulo Sousa hakkında birçok şey çıktı ve bunlar söylenti değil. Çeşitli kulüplerin onunla ilgilendiğini duydum. Ancak Sousa'nın burada bir sözleşmesi var ve kendini burada iyi hissediyor. Şu anda EURO 2020'ye odaklanmış durumda" diye konuştu.

Teknik direktörlük kariyerinde Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina, Tianjin ve Bordeaux'nun ardından Polonya'yı devralan 50 yaşındaki Paulo Sousa futbolculuk döneminde Benfica, Juventus, Sporting, Dortmund ve Inter gibi takımların formasını giymişti.

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