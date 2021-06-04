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Denizli'de şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı
Denizli'de şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün tuvalet ihtiyacı için indiği otomobile arkadan çarpan minibüs, çarptığı araçla birlikte 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Minibüs içerisinde ki 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı kazada feryatlar yürekleri dağladı.

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Kaza, gece 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey ile Uzunpınar mahallelerini bağlayan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; beraberindeki 5 kişiyle birlikte Akdere Mahallesinde bir cenaze törenine katılan sürücü Yaşar C., 48 AN 224 plakalı otomobiliyle Haytabey Mahallesine dönmek üzere yola çıktı. Kırsal mahalleye az bir mesafe kala sıkışan sürücü, tuvalet ihtiyacını gidermek için aracını park ederek aşağıya indi.

Virajı dönünce önüne çıkan park halindeki araca çarptı

Aynı yöne seyir halinde olan İbrahim Doğru idaresindeki 20 BS 567 plakalı minibüs, keskin virajı dönünce bir anda önüne çıkan park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçerken kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüsünde bulunan sürücü İbrahim Doğru ve eşi Ferize Doğru ile Hasan Güney’in hayatını kaybettiğini belirtti.

Otomobilde bulunan 5’i hafif yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle 50 metre uçuruma savrulan otomobilde bulunan Emre M., Emre A., Necmettin C., Uğur Y. ve İzzet T. hafif şekilde yaralanırken, otomobilden inen sürücü Yaşar C. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik kurtarma çalışması sonucu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hurda yığınına dönen minibüste hayatını kaybeden karı, koca ve diğer yolcunun cenazesi, düştükleri uçurumdan çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak kaza mahalline gelen ailelerin feryatları ise yürekleri dağladı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsü İbrahim Doğru'nun mahalleye dönüşen Karahayıt beldesinin kurucu belediye başkanlarından birisi olduğu öğrenildi.

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