Ankara’da, sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medya üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahısların belirlenen adreslerine operasyon yapıldı. Aramalarda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollar ile silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan kişiler olduğunu tespit etti.

Şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde, şüphelilerin evleri olduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 8 şarjör ve 295 adet fişek ele geçirildi.

3 gözaltı

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.