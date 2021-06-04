Caner Erkin'den Galatasaray hamlesi! Fatih Terim ile temasa geçti

Fenerbahçe’de Caner Erkin ile yolların ayrılacağı öne sürülüyor. Ortaya atılan İddialara göre kendisine takım arayan tecrübeli futbolcu, Fatih Terim'le temasa geçti ve "Galatasaray'a gelebilirim" dedi.

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Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen Caner Erkin olduğu öne sürülüyor.

Ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve Fatih Terim'le temas sağladı.

"Siz isterseniz gelebilirim"

32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan Fatih Terim'le telefonda görüştüğü ve "Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz Galatasaray'a gelebilirim" dediği belirtildi.

Sezon başında da gündemdeydi

Caner sezon başında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.

Caner geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı. Yıldız futbolcu 9 asist yaptı.