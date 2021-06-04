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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede yer alan Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis Tatvan kırsalında Eren-11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten 'Eriş Garzan' kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde 'Gri' kategoride yer aldığı tespit edildi" denildi.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan paylaşım:

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