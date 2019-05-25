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Öğretmen, şakalaşan öğrencileri tüm okulun gözü önünde dövdü!

ÇANKIRI'da hadsiz öğretmen, birbirleriyle şakalaşan öğrencileri tüm okulun gözü önünde dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çankırı Yapraklı'da bir okulda görevli öğretmen, 19 Mayıs töreninde, öğrencilerini kürsüye çıkardı. Aralarında şakalaşan küçük öğrencilere kızan öğretmen, öğrencilere adeta meydan dayağı attı.

Kameraya yansıdı

O anlar okulda bulunan bir kişinin telefonu tarafından kaydedildi.

Tokat atıp kulaklarından havaya kaldırdı

Videoda, öğrencilere sırayla tokat atan gözü dönmüş öğretmenin daha sonra öğrencinin kulağını tutarak hava kaldırdığı görülüyor.

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